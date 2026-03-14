Lazio Milan, Jashari o Ricci: Allegri cambia i piani! Per sostituire lo squalificato Adrien Rabiot

Lazio Milan – Massimiliano Allegri studia chi giocherà al posto dello squalificato Adrien Rabiot

Il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan si accende già alla vigilia, con novità tattiche dell’ultimo minuto che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Il Diavolo approda nella Capitale con una missione chiara: dare continuità ai risultati e blindare le zone alte della classifica, pur dovendo fare i conti con un’assenza pesante nel cuore della mediana.

L’assenza di Rabiot e il rebus a centrocampo

La notizia principale riguarda Adrien Rabiot, il possente centrocampista francese noto per la sua falcata e la capacità di inserimento, che non sarà della partita. Il calciatore transalpino dovrà infatti scontare un turno di squalifica, lasciando un vuoto di esperienza e fisico nel reparto centrale dei rossoneri.

Per ovviare a questa defezione, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano celebre per la sua gestione pragmatica delle partite e il suo palmarès ricco di trofei, ha vagliato diverse opzioni durante gli allenamenti a Milanello. Se fino a poche ore fa il favorito per una maglia da titolare sembrava essere Samuele Ricci, giovane regista italiano dotato di ottima visione di gioco e pulizia tecnica, le ultime indiscrezioni suggeriscono un sorpasso inaspettato.

La carta Jashari: muscoli e dinamismo per il Diavolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sarebbe passato in netto vantaggio Ardon Jashari. Il mediano svizzero, giocatore di sostanza e grinta capace di agire come frangiflutti davanti alla difesa, sembra aver convinto l’allenatore livornese grazie a un’ottima condizione atletica mostrata in settimana.

Il tecnico è pronto a lanciarlo dal primo minuto nella cornice dell’Olimpico, affidandogli il compito di schermare le offensive laziali e garantire equilibrio alla squadra. Per Jashari si tratta di una prova del fuoco importante, un test di maturità in una delle sfide più delicate della stagione per la compagine meneghina.

Le probabili scelte tattiche

Con l’inserimento dello svizzero, il Milan punta a una maggiore solidità difensiva, cercando di limitare il fraseggio tecnico della Lazio tra le linee. La scelta di Allegri conferma la volontà di non snaturare l’assetto della squadra nonostante l’assenza di Rabiot, puntando su profili pronti alla battaglia agonistica.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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