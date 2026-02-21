Connect with us

Lautaro rientra per il derby? Marotta spera: «Sono certo che accelererà i tempi»

21 minuti ago

Lautaro fuori per infortunio, ci sono ancora speranze per Chivu di averlo a disposizione nel derby? Le parole di Marotta

Lautaro Martinez si è fermato a causa di un infortunio rimediato contro il Bodo Glimt mercoledì in Norvegia. Il capitano nerazzurro starà fermo circa un mese e con ogni probabilità salterà il derby con il Milan in programma tra il 7 e l’8 marzo.

Del rientro del numero 10 argentino ha parlato ai microfoni di DAZN Beppe Marotta, il presidente si è detto fiducioso sul suo recupero anticipato, difficile comunque immaginarlo in campo per la stracittadina. Queste le sue parole:

SONO CERTO DI UNA COSA«E’ il nostro capitano e lo è con grande merito: è rammaricato, sia al campo ieri che oggi ha manifestato la sua vicinanza e motivazione alla squadra. Normale che soffrirà: auspichiamo possa riprendere al più presto ma andiamo cauti perché un problema muscolare è sempre serio e dovremo vedere la reazione. Ma è tenace e sono certo che anticiperà i tempi».

