Laurentiè: «Loro sono i migliori esterni del campionato»

L’attaccante francese del Sassuolo, Armand Laurienté si è raccontato in un’interista a SportWeek parlando anche di Milan e Napoli con un focus su Leao e Kvara:

«Ho la fortuna di giocare in una squadra che esalta le mie qualità in velocità e nell’uno contro uno. L’allenatore Dionisi crede molto in me e mi dice sempre di andare in avanti a puntare l’avversario, mi piace provare a scartare i difensori in dribbling. Kvara e Leao sono i migliori esterni offensivi del campionato, per essere come loro devo diventare più efficace. Ho tempo per arrivare al loro livello»