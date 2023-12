Laurent ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio del Milan Femminile contro il Napoli. Ecco cosa ha detto

Le parole di Laurent ai canali ufficiali del club dopo il pareggio del Milan Femminile contro il Napoli. Ecco cosa ha detto:

«Mi sono detta no oggi non la crosso, mi prendo tutta la responsabilità, devo tirare e ho davvero calciato per segnare, era il mio momento penso sia importante aver segnato nel finale per dire ora non perdiamo più e andiamo avanti. Ora possiamo prendere fiato, tornare dalle nostre famiglie, goderci le feste poi torneremo e inizieremo una “nuova stagione”»