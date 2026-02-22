Landucci a Sky: «Leao sta meglio, come attaccante ha già fatto 8 gol. La fuga dell’Inter? Dico questo…»

Landucci, vice tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Parma

Marco Landucci, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Parma, match valevole per la 26esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Su Modric: «A parte che è un grande giocatore ma è una persona con un’umiltà e una gran voglia di fare. Si merita tuto quello che ha avuto e che avrà in futuro».

Sulla classifica: «Non dobbiamo guardare nessuno, dobbiamo fare il nostro percorso: oggi è una partita difficile. Dobbiamo avere il solito atteggiamento e alla fine vedremo dove saremo arrivati».

Sulle condizioni di Leao: «Sta meglio, se gioca vuol dire che può farlo. Secondo noi quella posizione può farla benissimo e ha già fatto 8 gol. Abbiamo fiducia in lui come in molti altri giocatori. I cambi sono fondamentali per il risultato finale».