L’addio di Sarri spinge via Rugani e Bernardeschi: il Milan alla finestra

L’addio di Maurizio Sarri spinge diversi giocatori via dalla Juventus: tra questi gli ex obiettivi rossoneri Rugani e Bernardeschi

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Maurizio Sarri non sarà l’unico a lasciare la Juventus dopo la debacle di ieri sera contro il Lione. Sono diversi, infatti, anche i giocatori bianconeri con le valigie in mano: Rugani, Khedira, Bernardeschi ed Higuain.

Tra i giocatori citati il giovane centrale Daniele Rugani e l’esterno offensivo ex viola Federico Bernardeschi (entrambi sotto osservazione in passato) potrebbero fare comodo al Milan, non sussiste tuttavia alcuna trattativa in corso.