La Nazione – Paquetà per Milenkovic: la trattativa prosegue

Secondo quanto appreso da La Nazione, sta continuando la trattativa tra Milan e Fiorentina per lo scambio Paquetà-Milenkovic

Secondo quanto riportato da La Nazione prosegue l’ipotesi di uno scambio Paquetà per Milenkovic tra Milan e Fiorentina. I rossoneri avrebbero deciso (e forse già comunicato al manager del giocatore) che a breve sarà presentata una proposta d’acquisto per Milenkovic. La Fiorentina, che considera la valutazione del difensore non inferiore ai 35 milioni, ha un forte interesse ancora vivo per Lucas Paquetà.

I Viola attualmente preferirebbero monetizzare anzichè sfruttare Milenkovic per chiudere altre situazioni di mercato in entrata; Paquetà però piace molto e sopratutto potrebbe rappresentare un innesto di prima fascia con un investimento molto più ’leggero’ rispetto ad altri momenti.