La Juventus vuole beffare il Milan per un obiettivo: la chiave è Rugani

Daniele Rugani è finito nel mirino della Fiorentina: il difensore potrebbe accasarsi in viola e fare da contropartita

Il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere in bianconero solamente per poche settimane, giusto quelle del ritiro. Il difensore, di rientro dal prestito al Cagliari, dovrebbe svolgere la preparazione con Allegri e compagni per poi provare una nuova avventura. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il giocatore piace alla Fiorentina.

Il classe 1994 potrebbe approdare dunque in viola e fungere da contropartita per un altro difensore, che in casa bianconera piace molto: Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato rossonero