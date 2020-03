Kulusevski in diretta Instagram: che parole verso Ibrahimovic!

Il centrocampista svedese della Juve, attualmente in prestito al Parma, ha espresso il suo parere sul connazionale Ibra: ecco le sue parole

«Credo che abbia cambiato la Svezia. Quando luice l’ha fatta, molti ragazzi hanno pensato di poterci riuscire anche loro. Ha dimostrato a tutti di potercela fare. Ha origini slave come me, forse anche per questo mi sono immedesimato in lui. E’ un idolo per tutti…»

Dejan Kulusevski, centrocampista acquistato a gennaio dalla Juventus e attualmente in prestito al Parma, ha espresso tutta la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic e tutto ciò che rappresenta per il calcio svedese. Il mediano giallobù ha poi confessato agli Autogol in diretta Instagram di esser entusiasta all’idea di incontrare Zlatan in Milan-Parma.