Krunic Milan: scelta chiara del club, bivio decisivo per il futuro

Non solo colpi in entrata ma anche in uscita. Il calciomercato Milan potrebbe prevedere la cessione di Krunic

Bivio decisivo per il futuro. Sono giorni importanti per il futuro di Krunic che potrebbe salutare il calciomercato Milan in questa sessione invernale.

Ben noto è l’interesse del Fenerbahce ma, come riportato da Daniele Longo, o arriva al club rossonero un’offerta ritenuta adeguata (non inferiore ai 5 milioni) oppure il centrocampista è destinato a restare.