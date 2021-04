Krunic: «La partita contro la Samp mi ha ricordato quella contro lo Spezia»

Il centrocampista rossonero Rade Krunic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento del Milan

Rade Krunic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del centrocampista rossonero:

Sul match contro la Sampdoria – «Questa volta non siamo stati bravi a gestire la partita, non sembravamo il solito Milan. Mi ha ricordato la partita contro lo Spezia, non siamo stati al nostro livello, sembravamo una squadra che non voleva vincere»

Sul Parma – «Ci aspetta una partita tosta, dopo i passi falsi in casa siamo sempre riusciti a vincere fuori, è sintomo di una mentalità vincente. Se vinciamo a Parma si ribalta di nuovo tutto e abbiamo ancora tutto il campionato davanti a noi. Se fossimo quinti o sesti sarebbe un problema, ma siamo ancora secondi e abbiamo tutto nelle nostre mani. Capisco i tifosi che hanno paura dopo tanti anni che non siamo in Champions, ma noi siamo calmi, crediamo nelle nostre qualità e nel nostro modo di giocare. Faremo sicuramente il massimo».