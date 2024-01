Krunic, inizia la sua avventura al Fenerbahce: l’ex Milan è subito titolare

Krunic, inizia la sua avventura al Fenerbahce: l’ex centrocampista del Milan è subito titolare in Coppa di Turchia

Dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento arrivato nelle scorse settimane, comincia ufficialmente l’esperienza al Fenerbahce per Rade Krunic. Il centrocampista ha salutato il Milan in questa sessione di calciomercato di gennaio per trovare maggior spazio in campo in terra turca.

Le richieste del bosniaco sono state subito sodisfatte! Il calciatore è stato infatti schierato da titolare nel match odierno con la sua nuova squadra in Coppa di Turchia contro l’Adanaspor.