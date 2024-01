Krunic Fenerbahce, non è finita qui: blitz dei turchi a Milano! I dettagli e le ultime sul futuro del centrocampista

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Rade Krunic, ormai sempre più corpo estraneo nel Milan di Pioli. Il ds del Fenerbahce è pronto a un nuovo blitz in terra milanese.

Secondo quanto riportato da Sports Digitale, infatti, in queste ore è arrivato a Milano per provare a rilanciare. Il blitz prevede un incontro con il Milan per provare a trattare al ribasso le cifre per il bosniaco.