Krunic a Milan Tv: «Grande traguardo per noi. Per la semifinale…». Le parole al termine del match di Champions League con il Napoli

Intervistato da Milan TV, il centrocampista rossonero Rade Krunic ha parlato dopo il pari tra Milan e Napoli e l’accesso alle semifinali di Champions League:

IL MATCH – «Un grande traguardo per tutti noi. È stato frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti tutti insieme. Non vogliamo fermarci però. Oggi abbiamo dato tutto in campo, ora puntiamo la semifinale. Non vedevo l’ora di giocare questa partita, ci si allena per questo e siamo felici di aver passato il turno»

LA SEMIFINALE – «Vediamo chi affronteremo in semifinale. Sono del parere che preferisco incontrare una squadra non italiana. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità e non vediamo l’ora di giocare la semifinale»