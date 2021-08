Klopp, entrata a piedi pari sulle folli spese di City, Chelsea e United

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha espresso la sua opinione in merito alle spese folli sul mercato stanziate da alcune società

«Non possiamo paragonarci ad altri club. Loro non hanno limiti, a differenza nostra. Non mi sorprende la forza finanziaria di alcuni club come City, Chelsea e United, così come le cifre che stanno stanziando per il mercato. Sono qui da tempo e so che trovano il modo di farlo. Noi, però, non possiamo spendere soldi che non abbiamo; altri, invece, sì».

Parole al vetriolo sulle big del campionato inglese, quelle pronunciate da Jurgen Klopp nella conferenza stampa che ha anticipato l’inizio della nuova stagione. L’allenatore del Liverpool, evidentemente, non gradisce le spese folli stanziate da alcuni club per assicurarsi i migliori giocatori in circolazione ma, allo stesso tempo, ha voluto scaricare sulle dirette concorrenti tutte le pressioni sui risultati finali del Torneo.