Kjaer a Sky: «Delusi dai risultati, serve ripartire. Non ho neanche l'1% dei dubbi su...»

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni

CONTRO IL SASSUOLO PER LA RIPARTENZA – «Sì. Abbiamo avuto dei momenti in cui siamo delusi dai risultati, abbiamo pensato di avere altri punti. Il calcio ogni tanto è faticoso per fare così tante partite, ora è importante per noi per ripartire in casa».

SALERNITANA HA TOLTO SICUREZZE – «Non voglio dire sicurezze ma dipende tutto dai risultati. Abbiamo buttato via punti col Lecce, con l’Udinese in casa e con la Salernitana. C’è un’immagine un po’ sporca. Contro Sassuolo, Cagliari ed Empoli sono partite che una società come il Milan deve vincere. Non sarà facile ma siamo pronti».

SI FIDA DEL MILAN – «Assolutamente. È un percorso, ma non ho neanche un 1% di dubbio che la squadra sarà sempre là».