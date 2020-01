Kjaer: «Qui accolto benissimo. Con l’Atalanta problemi a livello tattico»

Durante la conferenza stampa di presentazione Simon Kjaer risponde così sull’Atalanta: «Grazie per avermi fatto partire»

Tra le tante domande che sono state fatte in conferenza stampa, Simon Kjaer, nuovo centrale rossonero, ha risposto a molte domande, e tra queste ha parlato anche dell’accoglienza ricevuta qui al Milan e delle motivazioni che lo hanno portato, in accordo con l’Atalanta a lasciare Bergamo. Lui risponde così:

Sull’accoglienza al Milan: «Per me è sempre stato un sogno venire al Milan. È una società molto grande, si sente che c’è una grande storia, per me è un piacere e sono molto contento».

Sull’Atalanta: «Sono arrivato all’ultimo giorno di mercato e non è andata bene a livello tattico. L’Atalanta è un grande club, peccato, ma devo ringraziarli per avermi dato questa possibilità. Non è andata bene con Gasperini per questioni tattiche»