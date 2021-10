Kjaer Milan: prove di rinnovo. Il punto sulla trattativa

Simon Kjaer e il Milan cercano l’intesa per il rinnovo. Il danese ha messo in chiaro le sue condizioni. Ecco la situazione al momento

Kjaer Milan prove di rinnovo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il difensore danese e il club rossonero starebbero parlando per cercare una quadra sul prolungamento di contratto, in scadenza a giugno 2022.

La volontà del giocatore è quella di restare a lungo in rossonero. Infatti, tra le parti non dovrebbero esserci particolari problemi. Kjaer, classe 1989, al momento percepisce 1,2 milioni di euro a stagione: si andrà verso un meritato adeguamento per giungere alla stretta di mano definitiva.