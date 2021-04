Dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta dalla Danimarca, è stata festa grande nello spogliatoio con Simon Kjaer assoluto protagonista. Il capitano della Nazionale e centrale del Milan tiene il ritmo dell’entusiasmo dei propri compagni per

DET HER HOLD 🤍♥️

4️⃣-0️⃣ over Østrig.

8️⃣-0️⃣ over Moldova.

2️⃣-0️⃣ over Israel.#ForDanmark pic.twitter.com/kDDI1EpUsw

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) March 31, 2021