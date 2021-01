Kjaer-Kalulu è stato un cambio preventivo: il danese sta bene

Kalulu per Kjaer, il cambio effettuato anche ieri da Pioli, è stato solo di natura preventiva: il danese sta bene e contro il Toro ci sarà

Dopo il cambio effettuato con il Sassuolo, ieri sera Pioli ha replicato sostituendo a 15 minuti dalla fine Simon Kjaer per Pierre Kalulu. Come attestato dall’allenamento odierno tenutosi a Milanello si è trattato di un cambio di natura puramente preventiva visto che il danese è tornato da un infortunio e non ha ancora 90 minuti nelle gambe.

Nessun dubbio dunque sulla presenza di Kjaer titolare in campo anche contro il Torino sia in campionato che, turnover a parte, in Coppa Italia.