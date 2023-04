Kjaer a Mediaset: «Sentivamo di poter giocare una grande partita». Le parole del difensore rossonero dopo Napoli-Milan

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Napoli-Milan. Le parole del difensore rossonero:

PARTITA – «Si, sentivamo di poter giocare una grande partita. Il Napoli è una squadra fortissima, ma che abbiamo battuto due volte in poco tempo. In tanti momenti sappiamo che cambia la partita, ma tutto poteva succedere. Questi momenti durante il calcio, come i rigori, cambiano le partite».

FERMARE OSIMHEN – «Io provo sempre a dare una mano ai miei compagni, perché se io gioco bene anche gli altri giocano bene. Oggi i centrocampisti hanno fatto un lavoro incredibile e mi hanno aiutato a stare di più vicino a Tomori per frenare Osimhen. Oggi abbiamo fatto un grande raddoppio sulla destra e io così ho potuto controllare Osimhen»