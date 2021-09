Kjaer a MilanTV: «L’obiettivo del Milan è sempre quello di vincere»

Simon Kjaer ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV sul match di domani contro il Liverpool

IMPORTANZA DEL MATCH – «Per queste partite qua io gioco a calcio. Per avere quegli stimoli e quelle pressioni in cui puoi vincere tutto e anche perdere tutto. Questo è quello che mi fa lavorare ogni giorno, se non la sentirò più dovrò smettere.»

SULLA GARA – «Sarà una serata bellissima, incontriamo una delle squadre più forti d’Europa. Ad Anfield sono stato due anni fa, nelle serate di Champions League è qualcosa di spettacolare. Sarà anche un giorno importante per noi milanisti che torniamo in Champions, dobbiamo dimostrare perché ci siamo.»

SUL LIVERPOOL – «È da quando sono piccolo che voglio incontrare i più forti perché è l’unico posto dove ti vedi davvero come stai. Loro hanno ottima qualità, non solo davanti ma è una squadra molto dinamica, dobbiamo stare attenti però sono anche convinto della nostra forza.»

OBIETTIVI – «Dobbiamo essere felici se vinciamo, è l’unico obiettivo nel Milan. Una società come il Milan deve sempre voler vincere, poi ogni partita è differente. Ci sono piccole cose che sono determinanti durante una partita però l’obiettivo da noi al Milan secondo me deve essere sempre vincere, ovviamente incontriamo squadre forti però la mentalità è quella.»