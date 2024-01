Kiwior Milan, si intravede uno spiraglio! L’Arsenal apre al prestito? La situazione sulla trattativa per il possibile arrivo del difensore

Prende sempre più quota il possibile approdo in rossonero di Jakub Kiwior, obiettivo concreto per il calciomercato Milan. Furlani e Moncada vogliono regalare un nuovo rinforzo nel pacchetto arretrato a Stefano Pioli e l’ex Spezia è da tempo nel mirino dei dirigenti.

Come riferisce Calciomercato.com, ci sono degli spiragli per il suo arrivo dall’Arsenal, con il club inglese che sembra stia iniziando a valutare l’idea di lasciarlo andare via in prestito. Il club rossonero sarebbe in pole position tra tutte le altre squadre interessate al polacco.