Kiwior Milan: un’italiana ha CHIESTO il difensore all’Arsenal! Ma lui non è entusiasta della destinazione, i DETTAGLI

Kiwior Milan: un’italiana ha chiesto il difensore all’Arsenal! Lui non gradisce la destinazione, i DETTAGLI

Come riferito da Fabrizio Romano su X, il Bologna ha chiesto Jakub Kiwior durante i colloqui con l’Arsenal per Riccardo Calafiori, ma il difensore polacco al momento non è entusiasta del trasferimento.

Mentre Calafiori continua ad aspettare l’Arsenal, Kiwior potrebbe lasciare i Gunners in prestito con obbligo di riscatto. Sull’ex Spezia ci sono da tempo gli occhi del Milan.