Kirovski Milan sarà il primo colpo dell’era Ibra. NOVITÀ per quanto riguarda il ruolo dell’ex dirigente dei LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic è pronto a chiudere il suo primo colpo da dirigente rossonero. Si tratta di Jovan Kirovski, ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy che lo svedese aveva conosciuto in California durante la sua esperienza in MLS.

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, non è ancora ufficiale e neanche definito quale sarà il suo ruolo, ma se il Milan riuscirà a completare il progetto Under 23 ecco che Kirovski potrebbe diventare il dirigente di riferimento. Una sorta di anello di congiunzione tra l’area tecnica della prima squadra e il settore giovanile.