Kings League, il torneo arriva in Italia: l’annuncio di Ibrahimovic sui social è già virale – VIDEO

La Kings League arriverà in Italia. Ad annunciarlo lo stesso Ibrahimovic, dirigente del Milan ma anche presidente del torneo

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha annunciato alla sua maniera, l’arrivo della Kings League, torneo del quale è presidente, in Italia. Lo svedese lo ha fatto sapere in un video postato sui propri canali social:

Un annuncio ambientato in una sartoria dove l’ex attaccante, mentre si sta provando un abito, interrompe le discussioni dei presenti a tema calcistico per dare la notizia come solo lui sa fare.