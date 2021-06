Kessie, rinnovo quest’estate o cessione: mai più un caso Donnarumma

Frank Kessie ha il contratto in scadenza l’anno prossimo. Accordo entro l’estate oppure cessione per evitare un Donnarumma bis

Frank Kessie ha il contratto in scadenza l’anno prossimo. Ciò vuol dire che da prossimo inverno sarà libero di firmare con un altro club. Visti i precedenti con Donnarumma (due volte) e Calhanoglu, i rossoneri devono assolutamente trovare un accordo con l’ivoriano entro l’estate.

Se non ci fosse il prolungamento entro l’inizio della stagione, la soluzione migliore sarebbe la cessione all’attuale valutazione del giocatore (circa 50 milioni di euro). Perdere un altro top a costo zero sarebbe troppo per le casse milaniste, già provate dalla crisi per la pandemia.