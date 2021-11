Kessié Milan: rinnovo sempre lontano ma i rossoneri ci sperano. Il punto

Franck Kessié è un lontano parente rispetto a quello della passata stagione. Il motivo è intuibile: il rinnovo di contratto. La situazione

Franck Kessé e il Milan, una telenovela fastidiosa, già vista con altri interpreti e che adesso deve arrivare alla fine per il bene di tutti, in un modo o nell’altro. Il rinnovo non arriva, e va bene, ma che questo incida palesemente sulle prestazioni del giocatore, che ha abituato i tifosi a ben altri rendimenti, è assolutamente controproducente.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la situazione tra le parti è molto ampia, quasi impossibile da ricucire. Atangana chiede 8.5 più bonus per il suo assistito, mentre il Milan è fermo a 6.5. Il sospetto, è che Kessié abbia in mano offerte vantaggiose da PSG e Totthenham, le due pretendenti più accreditate per assicurarsi il giocatore. In tutto questo, però, i rossoneri sperano ancora che l’ivoriano faccia un passo indietro e venga verso il club, ma le speranze sono davvero minime.