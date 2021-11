Kessié Milan: i rossoneri le provano tutte. La situazione non si sblocca

Kessié Milan: la società rossonera sta davvero facendo di tutto per convincere l’ivoriano a restare a Milanello. Ma la distanza c’è

Il caso Kessié Milan continua a far discutere. L’ivoriano è sempre più lontano dai rossoneri. Come riporta Tuttosport, però, la dirigenza sta facendo di tutto per trattenere il giocatore, mostrandogli affetto e importanza.

In primis, per la fascia da capitano spettatagli contro la Fiorentina. Un segnale per far capire quanto sia importante per il club. Tuttavia, la distanza tra le parti sembra piuttosto ampia