Kessiè Milan: futuro in bilico, spunta una pretendente italiana

Resta ancora incerto il futuro di Kessiè in rossonero, con il rinnovo lontano. Alla lista delle pretendenti si sarebbe aggiunta la Juve

Futuro in bilico. Kessié è alle prese con la delicata situazione rinnovo con il Milan: nel caso non venissero assecondate le esigenze da ambo le parti, su di lui, è forte l’interesse anche di Liverpool, Tottenham e Psg. Ma occhio ad una possibile sorpresa.

Come riferito da la Repubblica, la Juve potrebbe pensare all’ivoriano per rinforzare il suo centrocampo. Confermate, dunque, le ultime indiscrezioni circa l’interesse dei bianconeri per il centrocampista del Milan.