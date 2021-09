Kessie Immobile: l’ivoriano a terra. L’episodio in area di rigore

Franck Kessie viene atterrato in area di rigore da Immobile. Ecco l’episodio del match

Il Milan è in vantaggio sulla Lazio grazie ad una rete di Rafael Leao nel match valido per la terza giornata di Serie A. Subito dopo Kessie viene atterrato in area di rigore da Immobile.

Per Chiffi è calcio di rigore, grazie alla consultazione del Var. Nelle immagini si vede chiaramente che l’attaccante biancoceleste colpisce il piede destro dell’ivoriano, che lo aveva anticipato.