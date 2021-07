Kessie gran gol con la Costa d’Avorio: il Milan esulta – VIDEO

Gran gol di Franck Kessie con la costa D’Avorio nella prima giornata del calcio maschile a Tokyo 2020 contro l’Arabia Saudita

Gran gol di Franck Kessie con la costa D’Avorio nella prima giornata del calcio maschile a Tokyo 2020 contro l’Arabia Saudita, come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore era dal 2012 (Pato in Brasile-Bielorussia) che un giocatore del Milan non segnava ai Giochi.