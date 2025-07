Kessie, ritorno a sorpresa in Italia? Primi contatti con quel club, l’ex Milan ha un alleato prezioso

Kessie, il centrocampista ivoriano ex Milan potrebbe tornare in Italia: a sorpresa primi contatti con la Fiorentina di Stefano Pioli

La Serie A potrebbe presto riabbracciare uno dei suoi centrocampisti più dominanti degli ultimi anni: Franck Kessié. L’indiscrezione, lanciata dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, suggerisce che la Fiorentina sta lavorando concretamente per un clamoroso ritorno del “Presidente” in Italia. Nonostante la complessità dell’operazione, dettata principalmente dagli alti costi e dall’oneroso ingaggio del giocatore, i viola sembrano intenzionati a fare di Kessié il piano A per rafforzare il centrocampo di Stefano Pioli.

Il nome di Franck Kessié evoca immediatamente la sua passata esperienza di successo al Milan, dove ha lasciato un segno indelebile contribuendo alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022. La sua dinamicità, la sua presenza fisica in mezzo al campo e la sua capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco, sia in rottura che in costruzione, lo rendono un profilo estremamente ambito. Dopo l’esperienza al Milan, Kessié si è trasferito al Barcellona e successivamente all’Al-Ahli in Arabia Saudita, dove ha continuato a mostrare le sue notevoli qualità.

L’interesse della Fiorentina non è isolato. Come sottolineato da Moretto, diverse squadre italiane hanno chiesto informazioni su Kessié, a testimonianza del suo valore e del desiderio dei club di riportare in Italia un giocatore di tale calibro. Tuttavia, la concorrenza è forte e le difficoltà economiche rappresentano il principale ostacolo. Lo stipendio percepito da Kessié attualmente è elevatissimo e si discosta notevolmente dai parametri standard della Serie A, anche per i top club. Questo rende la trattativa una vera e propria sfida per la dirigenza viola.

Per la Fiorentina, l’arrivo di Kessié rappresenterebbe un salto di qualità significativo. Il tecnico Stefano Pioli – che ben conosce le qualità dell’ex milanista – lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per dare equilibrio e fisicità al reparto mediano. La sua esperienza internazionale e la sua leadership in campo potrebbero essere elementi determinanti per una squadra che ambisce a consolidarsi nelle posizioni di vertice della classifica e a ben figurare anche in campo europeo.

La trattativa è indubbiamente complicata e ricca di insidie. La volontà del giocatore sarà cruciale, così come la capacità della Fiorentina di trovare una formula economica sostenibile, magari attraverso un prestito con diritto/obbligo di riscatto che permetta di spalmare l’investimento. I tifosi viola sognano già di rivedere Franck Kessié indossare la maglia della Fiorentina, portando con sé l’energia inesauribile e la determinazione che lo hanno reso uno dei centrocampisti più apprezzati del calcio italiano e non solo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il “Presidente” tornerà a calcare i campi della Serie A, e se la Fiorentina riuscirà a concretizzare questo ambizioso “piano A”.