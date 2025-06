Kessie torna in Italia? L’ex Milan si è proposto a questa big di Serie A. Scenario da monitorare, cosa sta succedendo. Le ultimissime

Il mercato estivo potrebbe riservare un clamoroso ritorno in Serie A: Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, si sarebbe proposto alla Roma. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il “generale” ivoriano, attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita, stia manifestando un forte desiderio di tornare a giocare in Italia.

L’idea di Kessie sarebbe quella di ricongiungersi con Gian Piero Gasperini, l’allenatore che lo ha lanciato e valorizzato ai tempi dell’Atalanta, e che ora siede sulla panchina giallorossa. Questa “chiamata” del giocatore al tecnico sarebbe un fattore determinante nella trattativa. Nonostante un ingaggio molto elevato percepito in Arabia (circa 12 milioni di euro a stagione), Kessie sarebbe disposto a ridursi sensibilmente lo stipendio pur di riabbracciare il calcio italiano e il suo mentore.

L’ostacolo principale, come evidenziato dalla “rosea”, non sarebbe tanto il costo del cartellino, che si aggirerebbe intorno ai 14 milioni di euro – cifra considerata non proibitiva per la Roma – quanto la necessità per il club capitolino di sistemare il proprio bilancio in ottica Fair Play Finanziario. I contatti tra l’entourage del giocatore e la Roma sarebbero già stati avviati, con un’accelerazione attesa a partire dal primo luglio, quando il club giallorosso avrà definito alcune cessioni necessarie. Se le condizioni economiche dovessero combaciare, il ritorno di Kessie in Serie A e alla corte di Gasperini potrebbe diventare una realtà concreta, aggiungendo un elemento di forza e dinamismo al centrocampo romanista.