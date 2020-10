Kessie, Bennacer e Tonali: una staffetta terapeutica a centrocampo

Il centrocampo rossonero potrà beneficiare ampiamente dalla sana staffetta tra Franck Kessie, Ismael Bennacer e Sandro Tonali

Questa stagione vedrà il Milan impegnato su tanti fronti: non sarà solo il campionato prosciugare le energie dei rossoneri, ma anche una spinosa Europa League e l’aggiunta della Coppa Italia. Tre fronti, intrecci sfiancanti: per affrontarli al meglio Pioli dovrà contare sull’intera rosa del Diavolo, che grazie a costanti rotazioni ha l’occasione di dimostrare di essere all’altezza dell’annata.

A centrocampo, in particolare, si preannuncia una staffetta tanto spietata quanto entusiasmante. Sandro Tonali, Franck Kessie e Ismael Bennacer si contenderanno prima di ogni partita la maglia da titolare. I posti, verosimilmente, saranno sempre due. Sarà una competizione sana, intensa e soprattutto terapeutica per il Milan: grazie a questa positiva lotta intestina infatti il livello della mediana, ma più in generale dell’intera rosa, potrà crescere esponenzialmente. Da non dimenticare, sempre nello stesso ruolo, il prezioso contributo di Rade Krunic: anche il belga rappresenta un’opzione di tutto rispetto e soprattutto stimata da mister Pioli.