Kelly Milan, piovono conferme: primi contatti diretti tra le parti. Le ULTIME sul difensore che non rinnoverà col Bournemouth

Arrivano conferme su conferme per quanto riguarda l’interesse del Milan nei confronti di Kelly. Il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno col Bournemouth.

Non solo. Come riportato da Relevo, ci sarebbero già stati dei contatti diretti tra la dirigenza dei rossoneri e il centrale inglese, che piace molto anche alla Juventus.