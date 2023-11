Kelly Milan, il Bournemouth fa muro: «Non parte a gennaio». Cosa succede per il difensore inglese: le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Lloyd Kelly, difensore di proprietà del Bournemouth ed entrato nei radar di mercato anche del Milan.

I rossoneri continuano a lavorare per provare ad arrivare ad un accordo già per gennaio, ma le Cherries sono di tutt’altro avviso: il club inglese, infatti, non vuole lasciarlo partire a stagione in corso e si è detto disposto anche a perderlo a zero a giugno.