Kelly Milan, il Bournemouth ha deciso il futuro del difensore: ecco quando partirà

Kelly Milan, il Bournemouth ha deciso il futuro del difensore che piace e non poco ai rossoneri: ecco quando partirà

Arrivano importanti aggiornamenti riguardanti il futuro di Lloyd Kelly, difensore di proprietà del Bournemouth e che il Milan sta seguendo con grande attenzione in queste settimane.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese avrebbe deciso di perderlo a zero a giugno piuttosto che privarsene a stagione in corso per pochi milioni di euro.