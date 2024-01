Kean Milan, l’attaccante ha deciso il suo futuro: gli ultimissimi aggiornamenti sul giocatore della Juventus

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Moise Kean, giocatore accostato con insistenza al calciomercato Milan. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato.

Tuttavia il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia. Kean infatti preferirebbe la cessione all’estero (Nizza, Rennes e Atletico Madrid interessate) piuttosto che rimanere in Serie A.