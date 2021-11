Kamara Milan: situazione calda! Ecco come stanno le cose

Kamara Milan: con il rinnovo di Franck Kessié ormai sempre più lontano, i rossoneri sono forti sul giovane francese. Ecco la situazione

Situazione che comincia a scaldarsi sul fronte Kamara Milan. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il francese è in orbita rossoneri, con Maldini e Massara pronti a piazzare il colpo in qualsiasi momento.

Come mai c’è attesa? Perché prima c’è da capire il futuro di Kessié. Il Milan vorrebbe rinnovare, ma sembra evidente la volontà opposta del giocatore. Ecco allora che, come accaduto per Donnarumma, i rossoneri tengono pronti l’alternativa.