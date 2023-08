Kalulu in campo per Monza Milan? Ecco cosa ha deciso Pioli in vista della sfida di questa sera all’U-Power Stadium

Questa sera il Milan scenderà in campo a Monza per la sfida valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi. Sono da poco uscite le formazioni ufficiali della gara dell’U-Power Stadium.

Pioli ha deciso di schierare dal primo minuto Pierre Kalulu. Per il difensore rossonero si tratta della prima partita da titolare in questa stagione.