Kalulu, serata di gloria con la Francia U21: sette gol all’Armenia

La Francia Under 21 vince con un rotondo 7-0 il match contro l’Armenia. Pierre Kalulu in campo per tutta la gara

Pierre Kalulu vittorioso con la Francia Under 21. Il terzino del Milan ha giocato tutta la gara dei transalpini nella rotonda vittoria per 7-0 contro i pari età dell’Armenia, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.