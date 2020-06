Kalulu preso dal Milan per giocare con la prima squadra: il futuro è suo

Pierre Kalulu, che ieri ha firmato un quinquennale col Milan, è stato preso per far parte della prima squadra nella prossima stagione

Ieri vi abbiamo raccontato minuto per minuto il Kalulu-Day culminato con la firma a Casa Milan del terzino francese che si è legato alla società di via Aldo Rossi per i prossimi 5 anni. Il giocatore classe 2000 è arrivato a parametro zero dal Lione, società con la quale non ha mai sottoscritto un contratto da professionista, e sarà a disposizione della prima squadra del Milan a partire dalla prossima stagione.

A scoprire il talento di Kalulu è stato Geoffrey Moncada che, col supporto di Maldini e Massara, ha portato in rossonero uno dei terzini più interessanti della propria generazione. Kalulu, nonostante non abbia mai giocato nessuna partita da professionista, è stato prelevato dal Milan per far parte della prima squadra a partire dalla prossima stagione; iniziano dunque ad essere tanti i giocatori che ricoprono il ruolo di esterno basso di destra: almeno uno tra Calabria, Conti e Saelemaekers sarà destinato a partire.