Intervistato in esclusiva da MN24, Guillaume Raedts, giornalista di “Sudinfo Sports”, ha parlato del futuro di Saelemaekers al Milan

Guillaume Raedts, firma del noto media belga “Sudinfo Sports”, ha parlato in esclusiva a Milan News 24 della futura strategia del Milan per Alexis Saelemaekers: «Per il momento il piano del Milan è di mandare in prestito Saelemaekers (dopo averlo riscattato) la prossima stagione per dargli più minutaggio, ma l’arrivo di Rangnick però potrebbe cambiare tutto».

Secondo l’informatissimo giornalista vicino all’Anderlecht il Milan, che avrebbe già pagato 5 milioni per Saelemaekers tra prestito oneroso, commissioni e stipendio, non rinuncerà a versare gli ultimi 3,5 per garantirsi il cartellino del classe ’99.