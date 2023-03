Kalulu: «Al Milan sono passati tanti difensori forti, io provo…». Il ruolo spiegato dal francese in persona a Prime Video

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Prime Vide prima della sfida del Milan contro il Tottenham in Champions League della difesa. Ecco le sue parole:

SULLA DIFESA – «Fra di noi sappiamo che il ruolo del difensore è un po’ ingrato. Puoi fare una bellissima partita, puoi sbagliare una volta ed è come se sbagliassi tutta la partita. A questi livelli devi solo dimostrare che sei uno che può aiutare a vincere. Io posso prendere gol, ma posso essere decisivo. È questo che fa la differenza. Al Milan sono passati tantissimi difensori forti. Io provo a vedere tutti e a prendere il meglio di tutti per essere il giocatore più completo possibile. Io so che posso fare di più di quello che sto facendo. Sono sulla buona strada».

