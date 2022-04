Kalulu elogia Pioli: «Un allenatore diverso dagli altri»

Pierre Kalulu si è raccontato in un’intervista a Carlo Pellegatti per Star Casinò. Ecco le parole del difensore rossonero

«Il mister è vicino a noi, è una persona che ti aiuta sull’aspetto personale. Quando arrivi al Milan e sei giovane ti aiuta molto, per me sarà sempre un allenatore diverso dagli altri: lui mi ha fatto esordire è questo lo ricorderò per sempre»