Kalulu a Milan Tv: «Subire gol è il primo passo per la vittoria, ma…». Le parole del difensore francese al ritorno dall’infortunio

Intervistato a MilanTv, Pierre Kalulu ha parlato così prima del match del Milan contro il Bologna.

Ecco le sue parole: «Giocare qua è sempre difficile, hanno un gioco veloce. Mi piace essere presente in queste partite. Clean sheet? Non subire gol è il primo passo verso la vittoria, ma oggi anche l’aspetto offensivo farà la differenza. Sempre un piacere per me che il mister vede il mio lavoro e la mia crescita in modo positivo. Devo continuare così, mi sento bene»