Kalulu a DAZN: «Il Bologna ha fiducia, ma il nostro lavoro è…». Ecco le parole del difensore francese nel pre partita

Intervistato da DAZN, ecco le parole di Pierre Kalulu nel pre partita di Bologna Milan.

Ecco le sue parole: «È una squadra che in questo momento ha tanta fiducia grazie ai risultati che hanno avuto. Ma noi abbiamo forza di volontà e l’obiettivo è fare bene. Il nostro lavoro è quello di essere pronti per le scelte di Pioli e poi aiutare a far vincere la partite»