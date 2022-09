Juventus, tre giocatori verso il recupero per il Milan

Juventus, tre rientri per i bianconeri dopo la sosta per le Nazionali: ecco chi tornerà a disposizione di Allegri

Stando a quanto riportato da Sky Sport 24, Allegri con ogni probabilità riavrà a disposizione Alex Sandro, Locatelli e Rabiot, mentre per Pogba e Chiesa i tempi di recupero sono molto più lunghi del previsto.

Rientri importanti in casa Juve con i bianconeri che, dopo la sosta per le Nazionali, affronteranno Bologna, Maccabi Haifa e Milan in sei giorni.