Juventus, slitta il rientro di Chiesa: le ultime novità

Chiesa, slittato il rientro dell’attaccante della Juventus. Ecco la verità sulle condizioni del giocatore bianconero

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il rientro di Federico Chiesa dovrebbe concretizzarsi per gli inizi di novembre, a ridosso della sosta per il Mondiale. La tabella di marcia iniziale cerchiava in rosso il mese di settembre per il ritorno in campo dell’attaccante, ma è slittato tutto.

Il motivo? Intorno alla metà di agosto, appena Chiesa ha iniziato a spingere di più perché di sentiva vicino al rientro, il ginocchio si è gonfiato e lui è stato costretto a fermarsi. Ora la situazione si è stabilizzata, con il giocatore che non sente più dolore e prosegue nel lavoro personalizzato sul campo.